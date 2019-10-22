В Самаре предпринимателя уличили в хищении почти 640 тысяч рублей из областного бюджета

СЕГОДНЯ 08:25 2019-10-22T08:25:25+03:00

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В Самаре правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении 33-летнего предпринимателя, который подозревается в хищении денег из областного бюджета. Мужчину уличили в том, что он предоставил в госучреждение документы на 9 фиктивных работников для получения субсидий.

- Установлено, что в сентябре 2015 года учредитель одной из коммерческих организаций Самары фиктивно трудоустроил к себе 9 человек, а затем предоставил недостоверные сведения об их профессиональном обучении в ГКУ «Центр занятости населения». На основании этих документов на его расчетный счет было перечислено свыше 637 тысяч рублей в качестве субсидий на возмещение затрат, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Недавно уголовное дело, которое возбудили по статье «Мошенничество при получении выплат», было передано на рассмотрение в суд. Предпринимателю грозит до 6 лет лишения свободы, штраф до 180 тысяч рублей и ограничение свободы на срок до 1,5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU