В Самаре жители 83 многоквартирных домов провели полночи без воды

СЕГОДНЯ 09:00 2019-10-22T09:02:52+03:00

Специалисты выявили повреждения на сетях около дома на Владимирской Фото: Архив "КП"

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В ночь на вторник, 22 октября, в Ленинском районе Самары произошла коммунальная авария. Около 1:00 в ЦУКС ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение об утечке на водоводе диаметром 600 мм возле дома № 40 на улице Владимирской.

- На место были направлены специалисты. В ходе откачки воды из колодца было установлено, что произошло повреждение отвода диаметром 100 мм. Без холодной воды остались жители 83 многоквартирных домов — это 16996 человек, а также 1 школа и 3 детских сада, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На время аварийных работ жителям домов, попавшим под отключения, организовали подвоз воды. Восстановить водоснабжение специалистам удалось в 3:50.

ИСТОЧНИК KP.RU