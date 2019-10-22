В «Мягком кинотеатре» в Самаре пройдет предпоказ фильма «Zомбилэнд: Контрольный выстрел»

СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-22T09:37:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре в «Мягком кинотеатре», который находится в ТЦ «Гудок» на улице Красноармейской, 131, состоится предпоказ фильма «Zомбилэнд: Контрольный выстрел». Это продолжение картины 2009 года «Добро пожаловать в Zомбилэнд». В кинотеатрах посмотреть фильм «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» можно будет с 24 октября. Одним из первых его можно увидеть в «Мягком кинотеатре».

- В новом фильме от режиссера «Венома» Рубена Фляйшера и продюсеров «Дэдпула» Ретта Риза и Пола Верника беспощадная и бесстрашная четвёерка охотников на зомби продолжает свое путешествие в глубь страны. На этот раз им предстоит сразиться не только с новыми видами живых мертвецов, но и вступить в схватку с другими выжившими, которые настроены совсем не дружелюбно. Кроме того, в собственных рядах охотников намечается серьезный разлад, - рассказали о фильме в «Мягком кинотеатре».

Билеты и расписание сеансов можно посмотреть здесь.

На правах информационного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU