2019-10-22T09:58:05+03:00
Общество

В Самарскую область приедет «поезд-музей» с тематическими экспозициями

Выставочный комплекс будет работать в регионе 7-10 ноября
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Куйбышевская железная дорогаФото: Куйбышевская железная дорога
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В Самарскую область прибывает выставочно-лекционный комплекс «поезд-музей». Он пробудет в регионе с 7 по 10 ноября.

- Поезд включает в себя 12 вагонов, 9 из которых — выставочные. Там находятся тематические экспозиции, которые показывают историю развития отечественных железных дорог и современные проекты, - сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

7 и 9 ноября «поезд-музей» будет работать на станции Кинель, а 9 и 10 ноября — на станции Самара. График работы: с 10:00 до 19:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Стоимость билетов: 70 рублей для взрослых, а школьникам, студентам, пенсионерам и инвалидам — бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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