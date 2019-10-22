ГТРК «Самара» вышла в финал конкурса «ТЭФИ-регион»

СЕГОДНЯ 10:09 2019-10-22T10:10:41+03:00

Среди претендентов на победу оказались два проекта ГТРК «Самара».

Это случилось в четвертый раз подряд

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ГТРК «Самара» в четвертый раз подряд вышла в финал главного телевизионного конкурса страны «ТЭФИ-регион». Имена претендентов объявили в понедельник, 21 октября, в Ставрополе. Среди них оказались два проекта ГТРК «Самара».

- Молодежный сериал «Все по-честному» поборется за Бронзового Орфея в номинации «Телевизионный художественный фильм». На звание лучшей документальной картины претендует работа Дмитрия Пархоменко «Русская трагедия», посвященная пожару в областном ГУВД в феврале 1999 года, - рассказали в ГТРК.

Финал конкурса и церемония награждения победителей пройдут с 16 по 19 ноября в Волгограде.

На правах информационного партнерства.

ИСТОЧНИК KP.RU