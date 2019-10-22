2019-10-22T10:44:37+03:00
Общество

В Самаре предложили не вводить запрет на платные парковки возле больниц

Законопроект должен начать действовать в конце декабря, но чиновники попросили его немного скорректировать
Анастасия ФИЛАТОВА
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Чиновники предложили сделать бесплатные парковки только возле образовательных учрежденийЧиновники предложили сделать бесплатные парковки только возле образовательных учрежденийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре вновь рассмотрении законопроект о введении запрета на платные парковки возле образовательных заведений, медицинских учреждений и культурных объектов. Он должен начать действовать с 30 декабря 2019 года, но мэрия города предложила внести в него некоторые изменения. Так, чиновники выступили с инициативой сохранить бесплатные парковки только возле школ и детских садов, а стоянки возле больниц и соцучрежедний сделать платными.

- Сейчас законопроект рассматривается в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Также идет разработка порядка определения прилегающих территорий, - сообщили депутаты в ходе заседания комитета по транспорту, автомобильным дорогам, информационным технологиям и связи Самарской губернской думы, которое прошло во вторник, 22 октября.

Вопрос с установлением запрета на платные парковки решили пока отложить. Его рассмотрят в ноябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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