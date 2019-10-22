В Самарской области SsangYong опрокинулся на крышу после столкновения с Chevrolet Niva: пострадали три человека

СЕГОДНЯ 10:59 2019-10-22T11:01:01+03:00

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В понедельник, 21 октября, на 47 км 835 м трассы «Ура» - Исаклы — Шентала» произошло серьезное ДТП с «перевертышем». Там столкнулись SsangYong и Chevrolet Niva.

- 24-летний молодой человек, двигаясь на автомобиле SsangYong со стороны села Шентала в направлении села Исаклы, выехал на встречную полосу, где действовал знак «Обгон запрещен», и столкнулся с «Нивой». Водитель последней — 60-летний мужчина — поворачивал на тот момент налево на примыкающую второстепенную дорогу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

После удара SsangYong опрокинулся на крышу в кювет. В аварии пострадали водитель иномарки, его 25-летняя пассажирка и водитель «Нивы». Всем после осмотра назначили амбулаторное лечение. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

Водитель "Нивы" пострадал по вине другого автомобилистаФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU