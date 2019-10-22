Прятал в пачке сигарет: в Тольятти поймали неудавшегося торговца наркотиками
В Тольятти правоохранители задержали на улице подозрительного мужчину. Он, увидев стражей порядка, бросил свой пакет и попытался сбежать.
- Было установлено, что в пакете лежала пачка сигарет, где находились 15 свертков с синтетическим наркотиком — производным N-метилэфедрона общей массой 8,86 г, что относится к крупному размеру, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
По данным полицейских, 41-летний местный житель ранее был судим за хранение наркотиков и сейчас нигде не работает. Изъятые наркотики он планировал сбыть с помощью «закладок» на территории Комсомольского района Тольятти. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Сейчас он находится под стражей.
ИСТОЧНИК KP.RU