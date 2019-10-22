2019-10-22T11:20:29+03:00
Происшествия

Прятал в пачке сигарет: в Тольятти поймали неудавшегося торговца наркотиками

Мужчина хотел распространять «синтетику» через тайники-закладки, но полицейские сорвали ему все планы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Мужчина уже был судим за хранение наркотиковМужчина уже был судим за хранение наркотиковФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Тольятти правоохранители задержали на улице подозрительного мужчину. Он, увидев стражей порядка, бросил свой пакет и попытался сбежать.

- Было установлено, что в пакете лежала пачка сигарет, где находились 15 свертков с синтетическим наркотиком — производным N-метилэфедрона общей массой 8,86 г, что относится к крупному размеру, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 41-летний местный житель ранее был судим за хранение наркотиков и сейчас нигде не работает. Изъятые наркотики он планировал сбыть с помощью «закладок» на территории Комсомольского района Тольятти. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Сейчас он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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