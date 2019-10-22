В Самарской области грипп и ОРВИ за неделю «подкосили» почти 7,9 тысяч человек

СЕГОДНЯ 12:07 2019-10-22T12:07:51+03:00

Специалисты отмечают, что эпидемии в регионе нет

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В Самарской области по-прежнему обитают вирусы гриппа и ОРВИ. Только за минувшую неделю в регионе заболели 7859 человек, в том числе в Самаре — 3640 человек.

- На данный момент заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на неэпидемическом уровне. Отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии: парагрипп, аденовирусы, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Специалисты отмечают, что наиболее эффективным средством профилактики ОРВИ и гриппа является вакцинация. Напомним, что прививки делают бесплатно детям, пенсионерам, беременным, людям с хроническими заболеваниями и работникам соцсферы.

ИСТОЧНИК KP.RU