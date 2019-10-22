В Самаре водитель автобуса спас от гибели выбежавшего на дорогу песика Кису
На днях в Самаре едва не произошел несчастный случай с псом одной из местных жительниц. Питомец по кличке Киса вырвался из рук хозяйки и оказался на дороге. Малыш чуть не угодил под колеса автобуса № 51, но благодаря внимательности водителя трагедии удалось избежать.
- У меня большой опыт, и я слежу за ситуацией на дороге. Но хозяйку собаки немного поругаю, это небезопасно для других участников дорожного движения и пассажиров! - приводит пресс-служба компании «СамараАвтоГаз» слова водителя Владимира Аньчикова.
Водитель автобуса успел вовремя затормозить, и песик был спасен.
- Водителей автобуса часто ругают, а мне захотелось встретиться со спасителем Кисы и сказать ему спасибо. Я обратилась в службу перевозчика и меня познакомили с Владимиром. Завтра мы с Кисой ждем его в гости! Я до сих пор в шоке и очень рада, что за рулем сидел такой профессиональный человек, - поделилась с журналистом "КП-Самара" хозяйка пса Ирина. - Я всего-то на 10 секунд отвернулась, и куда эта сумасшедшая поскакала. Не представляю, что могло бы случиться!
Теперь Ирина обещает, что с Кисы больше на прогулке глаз не сведет.
ИСТОЧНИК KP.RU