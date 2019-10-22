В Самаре из-за аварийных работ на Магистральной три автобуса пустили в объезд
Речь идет о маршрутах № 7, 27 и 75
Три автобуса на некоторое время изменят свои схемы движенияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:
Во вторник, 22 октября, в Самаре временно скорректировали схему движения трех автобусов. Изменения коснулись маршрутов № 7, 27 и 75.
- На улице Магистральной от улицы Литвинова до Зубчаниновского шоссе ведутся аварийные работы. Из-за этого три автобуса пустили в объезд, - сообщили в твиттере представители компании «СамараАвтоГаз».
Так, автобусы № 7 и 75 пока будут ездить по улицам Литвинова, Макаренко, Камчатской и далее по своим маршрутам, а автобус № 27 — по Зубчаниновскому шоссе, улицам Воеводина, Металлургическая и Магистральная.
ИСТОЧНИК KP.RU