2019-10-22T15:41:36+03:00
Общество

В Самаре из-за аварийных работ на Магистральной три автобуса пустили в объезд

Речь идет о маршрутах № 7, 27 и 75
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Три автобуса на некоторое время изменят свои схемы движенияТри автобуса на некоторое время изменят свои схемы движенияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Во вторник, 22 октября, в Самаре временно скорректировали схему движения трех автобусов. Изменения коснулись маршрутов № 7, 27 и 75.

- На улице Магистральной от улицы Литвинова до Зубчаниновского шоссе ведутся аварийные работы. Из-за этого три автобуса пустили в объезд, - сообщили в твиттере представители компании «СамараАвтоГаз».

Так, автобусы № 7 и 75 пока будут ездить по улицам Литвинова, Макаренко, Камчатской и далее по своим маршрутам, а автобус № 27 — по Зубчаниновскому шоссе, улицам Воеводина, Металлургическая и Магистральная.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пляжные «Крылья Советов» разгромили итальянский клуб «Атлетико Ликата» 11:2
Нам есть чему научить: «Балтика-Самара» поделилась опытом организации туров с предприятиями Нижегородской области
Более 1 тысячи самарцев накопили долг в 25 млн рублей и остались без газа
Горки для тюбинга в парке «Дружба» в Самаре 2019-2020
Эпилептик или лжец? Следствие ведет проверку обстоятельств страшной аварии на Кряже
Стал известен соперник «Лады» в 3-м раунде Кубка Европейской федерации гандбола
Разбирали завалы вручную: в центре Самары под сгоревшими сараями нашли повреждение на теплосетях
"Он головой ему в пах заехал?" Избитого в Самаре школьника обвиняют, что "первый начал"
В самарском аэропорту Курумоч появились электронные посадочные талоны
В Новокуйбышевске ребенок в школе подавился шариком и умер
В микрорайоне Волгарь начали строить первый этаж нового детского сада на 215 мест
Гигиена и профилактика в два раза дешевле: самарцев приглашают на профессиональную чистку зубов
В Самаре водитель автобуса спас от гибели выбежавшего на дорогу песика Кису
В Промышленном районе Самары построили новую спортплощадку с ограждением и освещением
На поле «Самара Арены» перед матчем «Крылья Советов» - «Зенит» устроят чествование вратарей-ветеранов
Самара может получить статус исторического поселения до конца 2019 года
«А посреди трассы стоял Lexus с героином»: наркокурьер рассказал, откуда взялись 25 кг наркотиков в его иномарке