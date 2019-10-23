Иностранный язык, основы бизнеса: в Тольятти людям предпенсионного возраста помогут развить профессиональные и персональные навыки

СЕГОДНЯ 13:17 2019-10-23T13:17:39+03:00

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Крупнейший производитель аммиака в России «Тольяттиазот» начал прием заявок на второй сезон проекта «Химия опыта». Программа направлена на развитие у людей старшего возраста профессиональных и персональных навыков, которые повысят их востребованность на рынке труда. Это компьютерная грамотность, иностранный язык, основы предпринимательства.

- «Химия опыта» - первая в России подобная программа, инициированная крупным промышленным предприятием, - рассказывают в компании «Тольяттиазот». - Инициатива базируется на проведенном «Тольяттиазотом» исследовании среди жителей города в возрасте 50-70 лет.

В первом сезоне проекта приняли участие 47 тольяттинцев. По словам организаторов, «Химия опыта» позволит претендентам повысить профессиональный уровень, подняться по карьерной лестнице и изменить свой социальный статус. После обучения все участники получат возможность составить карьерное портфолио, которое позволит лучше позиционироваться на рынке труда. Кроме того, участники разработают собственные бизнес-проекты, чтобы и дальше развиваться в сфере предпринимательства.

- Выпускники первого сезона «Химии опыта» разработали 11 бизнес-проектов, один из которых получил приглашение в техно-парк «Жигулевская долина», еще один сейчас реализуется, - рассказали в «Тольяттиазоте».

Чтобы принять участие в проекте, необходимо заполнить анкету на сайте «Тольяттиазота». Затем будет собеседование, после которого эксперты решат, принять вас в группу или нет. Анкеты принимают до 10 ноября. Присылать их нужно на адрес: pressa@corpo.toaz.ru с указанием «Анкета участника» в теме письма, либо передавать лично в ДК «Тольяттиазот» (ул. Коммунистическая, д.12).

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ИСТОЧНИК KP.RU