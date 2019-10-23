Произошло повторное повреждение трубы: В Крутых ключах оперативно восстанавливают водоснабжение
Часть домов в микрорайоне Крутые Ключи вновь осталась без воды. Виной тому повторное повреждение трубы. На месте ЧП уже несколько часов работают ремонтные бригады.
- Работы по устранению повреждения ведутся владельцем сетей ООО "Аквастрой". Сейчас работает бригада из 9 человек. Для усиления на объект направлена аварийная служба СКС. На месте находится Глава Администрации района Вячеслав Коновалов и представители Департамента городского хозяйства и Экологии, - сообщили в администрации Красноглинского района.
Руководство района также отметило, что ООО "Аквастрой" своевременно не поставило в известность Администрацию района о повреждении на сети, а во время ремонтных работ возникло повторное повреждение. Из-за чего уже больше суток значительная часть микрорайона Крутые Ключи без водоснабжения.
Представитель ООО "Аквастрой" об аварии в Крутых Ключах.
- Оперативности действий ООО "Аквастрой" даст оценку Прокуратура. Муниципалитетом направлено соответствующее обращение по факту ненадлежащего обслуживания сетей водоснабжения, - добавили в районной администрации.
Ремонтные работы должны завершиться в ближайшие часы. Водоснабжение обещают восстановить в ночь.
ИСТОЧНИК KP.RU