Произошло повторное повреждение трубы: В Крутых ключах оперативно восстанавливают водоснабжение

23 Окт. 23:20 2019-10-23T23:20:23+03:00

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Часть домов в микрорайоне Крутые Ключи вновь осталась без воды. Виной тому повторное повреждение трубы. На месте ЧП уже несколько часов работают ремонтные бригады.

- Работы по устранению повреждения ведутся владельцем сетей ООО "Аквастрой". Сейчас работает бригада из 9 человек. Для усиления на объект направлена аварийная служба СКС. На месте находится Глава Администрации района Вячеслав Коновалов и представители Департамента городского хозяйства и Экологии, - сообщили в администрации Красноглинского района.

Руководство района также отметило, что ООО "Аквастрой" своевременно не поставило в известность Администрацию района о повреждении на сети, а во время ремонтных работ возникло повторное повреждение. Из-за чего уже больше суток значительная часть микрорайона Крутые Ключи без водоснабжения.

Представитель ООО "Аквастрой" об аварии в Крутых Ключах.

- Оперативности действий ООО "Аквастрой" даст оценку Прокуратура. Муниципалитетом направлено соответствующее обращение по факту ненадлежащего обслуживания сетей водоснабжения, - добавили в районной администрации.

Ремонтные работы должны завершиться в ближайшие часы. Водоснабжение обещают восстановить в ночь.

ИСТОЧНИК KP.RU