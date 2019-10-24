Баскетбольная «Самара» в гостях обыграла ЦСКА-2

СЕГОДНЯ 08:13 2019-10-24T08:16:07+03:00

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В среду, 23 октября, в Москве прошел матч Суперлиги по баскетболу между «Самарой» и ЦСКА-2. Спортсмены из 63 региона оказались сильнее хозяев площадки, но победа им далась нелегко.

Первая половина матча прошла в равной борьбе. Первую четверть самарцы завершили со счетом 14:12, вторую - 23:23. К большому перерыву они вели с минимальным отрывом в два очка. А вот в третьей десятиминутке баскетболисты «Самары», наконец, стали активнее увеличивать разницу в счете. Эту четверть они закончили уже с большим отрывом - 23:14. В заключительной четверти хозяева заметно сократили отставание, но последнее слово осталось за самарцами - 20:18. В итоге матч завершился со счетом 80:67. Эта победа стала для самарской команды третьей в чемпионате.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч команда проведет в субботу, 26 октября, в Ижевске. Ей предстоит сразиться с БК «Купол-Родники».

ИСТОЧНИК KP.RU