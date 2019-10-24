2019-10-24T08:35:45+03:00
Общество

Жителям микрорайона Крутые Ключи вернули холодную воду

Ремонтные работы на прохудившейся трубе велись с 21 октября
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жители Крутых Ключей сидели без воды с начала неделиЖители Крутых Ключей сидели без воды с начала неделиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В микрорайоне Крутые Ключи завершили аварийные работы на поврежденном участке трубы, которые велись с понедельника, 21 октября. Холодная вода начинает возвращаться в дома местных жителей.

- Холодное водоснабжение в микрорайоне Крутые Ключи восстановлено в четверг, 24 октября, в 6:30. Все системы работают в норме, - сообщили в администрации Красноглинского района.

Напомним, повреждение на сетях обнаружили 21 октября. С этого же дня жители Крутых Ключей оставались без воды. Ремонт трубы на себя взяло ООО "Аква-Строй", но быстро справиться с проблемой компания не смогла. Во время работ произошло повторное повреждение трубы. Вернуть воду обещали до конца дня 23 октября, но работы вновь затянулись. Как отметили в мэрии, оценку действий компании даст прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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