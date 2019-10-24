В Алексеевском районе водитель на Renault опрокинулся в кювет и погиб
Вечером в среду, 23 октября, на 118 км 720 м трассы «Подъезд к Оренбургу от М-5 «Урал» в Алексеевском районе произошло смертельное ДТП. Там опрокинулся в кювет автомобиль Renault Sandero.
- За рулем иномарки находился 57-летний мужчина. Он двигался со стороны села Корнеевка в направлении села Осиповка. В пути следования он не справился с управлением и съехал в левый кювет, где машина опрокинулась, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU