В Самаре полиция и ОМОН наведались с проверкой в бар «Турбаза Ветерок»

СЕГОДНЯ 09:33 2019-10-24T09:33:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре прокуратура совместно с полицейскими и сотрудниками ОМОН наведались с проверкой в ресторан-бар «Турбаза Ветерок» на улице Куйбышева. Они искали там тех, кто мог употреблять наркотики и психотропные вещества.

- Ночью 18 октября в ресторане-баре были выявлены 8 человек, имеющих признаки алкогольного и наркотического опьянения. Они были направлены на медицинское освидетельствование в больницу имени Пирогова, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По итогам проверки в отношении этих людей составят протокол по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача», а также, возможно, возбудят уголовное дело по статье 228 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU