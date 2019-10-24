2019-10-24T09:33:26+03:00
Общество

В Самаре полиция и ОМОН наведались с проверкой в бар «Турбаза Ветерок»

Правоохранители искали в заведении любителей психотропных веществ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Силовики нашли в баре 8 человек с признаками наркотического опьяненияСиловики нашли в баре 8 человек с признаками наркотического опьяненияФото: Архив "КП"
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В Самаре прокуратура совместно с полицейскими и сотрудниками ОМОН наведались с проверкой в ресторан-бар «Турбаза Ветерок» на улице Куйбышева. Они искали там тех, кто мог употреблять наркотики и психотропные вещества.

- Ночью 18 октября в ресторане-баре были выявлены 8 человек, имеющих признаки алкогольного и наркотического опьянения. Они были направлены на медицинское освидетельствование в больницу имени Пирогова, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По итогам проверки в отношении этих людей составят протокол по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача», а также, возможно, возбудят уголовное дело по статье 228 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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