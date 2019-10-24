На транспортных картах Москвы появились «космические» символы Самарской области

СЕГОДНЯ 09:58 2019-10-24T09:59:00+03:00

Теперь проездные билеты в столице будут украшать ракета и космонавт

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Жители Москвы смогут ездить в транспорте по картам с символикой Самарской области. В столице выпустили лимитированную серию карт «Тройка» и билет «Единый» на тему «Самара космическая».

- Дизайн карт был разработан Туристским информационным центром Самарской области. Тираж «Единого» билета составит 400 тысяч, а «Тройки» - около 10 тысяч экземпляров. Продавать эти карты будут в кассах Московского метрополитена с 28 октября, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, на карте «Тройка» изображен космонавт, который держит официальный туристский символ Самарской области — сердце, а также надпись «Космос — это мы». На билете «Единый», который выполнен в красном цвете, изображены монумент ракеты «Союз», космическая станция и космонавт. Также там есть надпись «Самара — космическая».

ИСТОЧНИК KP.RU