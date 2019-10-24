ГК "ЭкоВоз" собирала батарейки лучше всех в России

СЕГОДНЯ 10:01 2019-10-24T10:41:31+03:00

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Группа компаний "ЭкоВоз" из Самарской области стала лучшей во всероссийской экологической акции по сбору батареек. Мероприятие организовала компания - мировой производитель элементов питания Duracell. В кампании приняли участие 35 городов России. Всего собрали 35 тонн опасных отходов, которые будут переработаны на специализированном заводе в Челябинске. А лидерами акции стали Тольятти и Самара.

- В рамках проводимой акции компания Эковоз сдала 5,319 тонн батареек. Их отправили на переработку на завод "Мегаполисресурс", - поблагодарил группу компаний гендиректор ООО "Дюрасел Раша" Юрий Коротаев.

Всего "Эковоз" собрал 98,5 % от всего объема собранных в регионе батареек.

- Собранные батарейки не будут лежать на полигонах и оврагах, заражая землю. Благодаря их переработке, будут извлечены 11 тонн соединений марганца, 7,7 тонн железа, 4,5 тонн цинка и 2,7 тонн графита, - отметили организаторы.

Такой подход действительно важен: одна пальчиковая батарейка загрязняет тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли. Да и для ГК "ЭкоВоз" это не первая и не последняя акция. У компании уже давно налажено сотрудничество с челябинским заводом, где перерабатывают аккумуляторы.

- Как социально-ориентированная компания, «ЭкоВоз» заботится об экологии региона и поэтому имеет четко сформированную и проработанную социальную политику. В том числе, на постоянной основе проводит сбор опасных отходов. Так, например, в Тольятти ежедневно курсирует экомобиль, который принимает этот вид отходов, помимо этого в Самаре и Тольятти установлены контейнеры для сбора батареек в 12 точках. В Самарской области нет предприятий, которые специализируются на переработке батареек, поэтому мы за свой счет регулярно отправляем опасные отходы нашим партнерам в Челябинск. Эта деятельность не приносит прибыли, поэтому она относится к нашим многочисленным социальным проектам, - поделился Денис Волков.

ИСТОЧНИК KP.RU