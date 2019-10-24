2019-10-24T10:15:27+03:00
Общество

В Самаре «дорожный пристав» за один день забрал у должников 27 машин

Также с автомобилистов, которые просрочили те или иные платежи, «собрали» 1,2 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Искать должников среди участников дорожного движения будут на постоянной основеИскать должников среди участников дорожного движения будут на постоянной основеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре судебные приставы совместно с полицейскими провели второй рейд по должникам. В этом им вновь помогал аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». На этот раз без своих машин остались 27 автомобилистов.

- В ходе рейда было арестовано и изъято 27 автомобилей, предварительно оцененных в 5,9 млн рублей. Кроме того, должники на месте оплатили 1,2 млн рублей через переносные POS-терминалы, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Напомним, что в прошлый рейд приставы и полицейские забрали у должников 50 автомобилей на общую сумму около 9,4 млн рублей. Как отмечают в службе судебных приставов, подобные мероприятия будут проводиться и дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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