2019-10-24T10:27:04+03:00
Происшествия

В Тольятти водитель на Mazda сбил на «зебре» пенсионерку

Мужчина не пропустил пешехода и устроил ДТП
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пенсионерка получила в ДТП травму ногиПенсионерка получила в ДТП травму ногиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вечером в среду, 23 октября, на улице 40 лет Победы в Тольятти произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Там примерно в 22:25 водитель автомобиля Mazda CX-5 сбил 73-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- За рулем иномарки находился 40-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны улицы Свердлова в направлении улицы Тополиной, в районе дома № 51в по улице 40 лет Победы не пропустил женщину, которая двигалась по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали полицейские.

В результате случившегося пенсионерка получила травму ноги. Медики оказали ей необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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