2019-10-24T10:52:02+03:00
Спорт

«Крылья Советов» сыграют с «Брюсселем» в 1/8 финала Кубка мировых чемпионов по пляжному футболу

Бельгийцы попали в плей-офф как лучшая среди 4-х команд группового этапа
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В случае победы в 1/4 финала самарцы сыграют с победителем пары «Фламенго» (Бразилия) – «Выбор» (Украина). Фото: facebook.com/BeachSoccerWorldwide.В случае победы в 1/4 финала самарцы сыграют с победителем пары «Фламенго» (Бразилия) – «Выбор» (Украина). Фото: facebook.com/BeachSoccerWorldwide.
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Самарские «Крылья Советов» сыграют в 1/8 финала Кубка мировых чемпионов по пляжному футболу с клубом «Брюссель». Матч пройдет в четверг, 24 октября, в турецкой Аланьи.

Напомним, «Крылья Советов» пробились в плей-офф с первого места в группе, обойдя иракский «Масафи Аль Васат», датский «Копенгаген» и итальянский «Атлетико Ликата». «Брюссель» сыграет в 1/8 финала Кубка как лучшая команда группового этапа, которые заняли 4-ые места в группах.

В случае победы в 1/4 финала самарцы сыграют с победителем пары «Фламенго» (Бразилия) – «Выбор» (Украина).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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