В Самаре фасады старинных домов зачистят от кондиционеров

СЕГОДНЯ 11:22 2019-10-24T11:22:55+03:00

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В центре Самары с фасадов старинных домов уберут кондиционеры. Уже подготовлены соответствующие корректировки в федеральный закон «Об объектах культурного наследия народов РФ».

- Мы считаем неправильным, что в историческом центре Самары фасады зданий, являющихся памятниками культурного наследия, завешаны кондиционерами. Особенно это касается тех зданий, которые находятся в собственности города или области. Мы выступили с инициативой внести изменения в закон еще 3-4 года назад, наконец, наши предложения были услышаны, - сообщил председатель комитета Самарской губернской думы по культуре, спорту и молодежной политике Александр Милеев.

Предполагается, что после принятия поправок в закон, со всех лицевых фасадов старинных домов, которые находятся в собственности города или региона, в течение 180 дней уберут внешние блоки кондиционеров. Что касается многоквартирных домов, которые также относятся к объектам культурного наследия, то там кондиционеры демонтируют при плановой реставрации фасадов. Члены комитета рекомендовали думе поддержать этот законопроект.

ИСТОЧНИК KP.RU