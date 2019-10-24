2019-10-24T11:22:55+03:00
Общество

В Самаре фасады старинных домов зачистят от кондиционеров

В федеральный закон готовятся соответствующие поправки
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Кондиционеры с фасадов объектов культурного наследия должны будут убрать в течение 180 днейКондиционеры с фасадов объектов культурного наследия должны будут убрать в течение 180 днейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В центре Самары с фасадов старинных домов уберут кондиционеры. Уже подготовлены соответствующие корректировки в федеральный закон «Об объектах культурного наследия народов РФ».

- Мы считаем неправильным, что в историческом центре Самары фасады зданий, являющихся памятниками культурного наследия, завешаны кондиционерами. Особенно это касается тех зданий, которые находятся в собственности города или области. Мы выступили с инициативой внести изменения в закон еще 3-4 года назад, наконец, наши предложения были услышаны, - сообщил председатель комитета Самарской губернской думы по культуре, спорту и молодежной политике Александр Милеев.

Предполагается, что после принятия поправок в закон, со всех лицевых фасадов старинных домов, которые находятся в собственности города или региона, в течение 180 дней уберут внешние блоки кондиционеров. Что касается многоквартирных домов, которые также относятся к объектам культурного наследия, то там кондиционеры демонтируют при плановой реставрации фасадов. Члены комитета рекомендовали думе поддержать этот законопроект.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Возле Самарского университета могут появится современный амфитеатр, тренажеры и памп-трек
В Самаре на Ленина хотят обустроить сквер и назвать его именем Валерьяна Панфилова
В самарской школе прошел семинар по формированию безопасной киберсреды
В Тольятти школьник поссорился с одноклассником и ограбил его
Жителей Самарской области зовут в лес собирать сосновые шишки
Какие улицы перекроют в Самаре в дни подготовки и проведения парада Памяти 2019
Самарец пойдет под суд за соблазнение полицейского взяткой в День всех влюбленных
В самарском аэропорту с начала года нашли почти тонну мяса, молочки и меда без документов
В Самаре началась рассылка уведомления для уплаты имущественных налогов за 2018 год
Эвакуировали 15 человек: в Тольятти горела квартира в доме на Горького
Решат проблемы с трубами: три города Самарской области могут начать платить за тепло по-новому