Решат проблемы с трубами: три города Самарской области могут начать платить за тепло по-новому
Три города Самарской области — Самара, Тольятти и Новокуйбышевск — могут перейти на новую модель рынка тепла. Она поможет решить проблемы с теплоснабжением. Применить у себя эту методику городам региона рекомендовала рабочая группа «Энергетика» Госсовета России.
Новая модель предполагает создание единой теплоснабжающей организации, а также установление цен на тепло по методу «альтернативной котельной» - по справедливой математической формуле. Цена будет фиксироваться на одном уровне: если действующий тариф будет выше, то платеж «заморозят» на несколько лет.
Города Самарской области решили включить в эту модель из-за плохого состояния тепловых сетей. Чтобы на них не происходили аварии, нужны большие финансовые вложения. Предполагается, что на обновление труб Самаре, Тольятти и Новокуйбышевску понадобятся около 50 млрд рублей. Однако, если в этих городах останется прежняя система оплаты, то это приведет к росту тарифов на тепло на 40%. Именно поэтому крупнейшие города региона в ближайшее время могут перейти на новую модель рынка тепла.
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ИСТОЧНИК KP.RU