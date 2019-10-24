Эвакуировали 15 человек: в Тольятти горела квартира в доме на Горького

СЕГОДНЯ 11:58 2019-10-24T11:58:45+03:00

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Поздно вечером в среду, 23 октября, в Центральном районе Тольятти произошел пожар. На улице Горького, 45 загорелась одна из квартир.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 23:22. По приезду было установлено, что в квартире на площади 12 квадратных метров горели домашние вещи, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Из дома эвакуировали 15 человек. К счастью, никто из них не пострадал. На месте работали 28 пожарных и 9 единиц техники. Как пишут в соцсетях местные жители, пожар мог произойти из-за того, жилец квартиры уснул с сигаретой. Так ли это было на самом деле, установят специалисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU