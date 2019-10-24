В Самаре началась рассылка уведомления для уплаты имущественных налогов за 2018 год

СЕГОДНЯ 12:03 2019-10-24T12:03:40+03:00

Уведомления не направляют, если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей, а также если гражданин освобожден от уплаты налогов в связи с предоставлением льготы. Фото: "КП" Архив

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В ИФНС России по Октябрьскому району Самары сообщили, что началась рассылка уведомлений для уплаты гражданами имущественных налогов за 2018 год.

- Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» получат его в электронной форме, оно не дублируется почтовым сообщением (за исключением случаев получения от пользователей уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе). Граждане, не подключенные к данному сервису, получат налоговое уведомление по почте заказным письмом по адресу постоянной регистрации. Обращаем внимание: по закону, письмо считается полученным через 6 дней после его отправки, - рассказали в налоговой Октябрьского района.

Уведомления не направляют, если общая сумма налогов составляет менее 100 рублей, а также если гражданин освобожден от уплаты налогов в связи с предоставлением льготы.

- В этом году в форму налоговых уведомлений внесены изменения. Теперь в них указываются реквизиты для перечисления налогов в бюджетную систему Российской Федерации, при этом отдельный платёжный документ (квитанция) не направляется, - отметили в ИФНС Октябрьского района. - Кроме того, ранее в уведомлении указывались все объекты имущества налогоплательщика, теперь в нем будет указано только то имущество, по которому исчислен налог. Срок уплаты имущественных налогов (имущество, земля, транспорт) за 2018 год – не позднее 2 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU