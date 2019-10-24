В самарском аэропорту с начала года нашли почти тонну мяса, молочки и меда без документов

СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-24T12:21:00+03:00

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Сотрудники Россельхознадзора рассказали, сколько килограммов контрафактных товаров они не пропустили на территорию Самарской области с начала 2019 года. Речь идет о той продукции, которую пытались провезти через аэропорт Курумоч. Как выяснилось, чаще всего под пристальное внимание специалистов попадали молочная продукция, мясо, рыба, мед и сырье животного происхождения.

- За 9 месяцев 2019 года в ручной клади пассажиров было найдено и не допущено к ввозу в РФ 592 партии грузов, общий вес которых составил 929 кг. Их пытались провезти без ветеринарных сопроводительных документов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Так, не пустили в Самарскую область 156 кг мяса, 613 кг молока и молочной продукции, 20 кг рыбы, 22 кг сырья животного происхождения и 118 кг меда и продукции пчеловодства. Всю эту продукцию пришлось уничтожить.

ИСТОЧНИК KP.RU