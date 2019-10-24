Самарец пойдет под суд за соблазнение полицейского взяткой в День всех влюбленных

СЕГОДНЯ 12:39 2019-10-24T12:39:43+03:00

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В Самаре правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который попался на даче взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- По версии следствия, 14 февраля мужчина, находясь в отделе полиции, передал 400 тысяч рулей стражу порядка. Он хотел, чтобы за эти деньги его не привлекали к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, - рассказали следователи.

Полицейский не соблазнился предложенной взяткой и отказался от нее, а в дальнейшем сообщил об этом своему руководству. Уже скоро мужчина окажется на скамье подсудимых. Его дело передали на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU