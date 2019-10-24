Какие улицы перекроют в Самаре в дни подготовки и проведения парада Памяти 2019

СЕГОДНЯ 12:55 2019-10-24T12:55:14+03:00

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В Самаре 7 ноября на площади имени В.В. Куйбышева пройдет парад Памяти. Из-за этого на нескольких улицах в центре города будет перекрыто движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

Так, с 6:00 до 15:00 7 ноября проезд будет закрыт по улице Вилоновской от улицы Галактионовской до улицы Максима Горького, по улице Куйбышева от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской, по улице Максима Горького от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской, по улице Чапаевской от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской, по улице Шостаковича от улицы Чапаевской до улицы Куйбышева, по улице Фрунзе от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской, по улице Молодогвардейской от улицы Вилоновской до улицы Ульяновской, по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до улицы Маяковского. Также с 8:00 6 ноября до 15:00 7 ноября на этих участках улиц запретят остановку и стоянку транспорта.

Также будет ограничено движение в дни проведения репетиций парада. В частности, с 10:00 до 15:00 31 октября и с 14:00 до 18:00 6 ноября нельзя будет проехать по улице Чапаевской от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской, по улице Вилоновской от улицы Галактионовской до улицы Фрунзе, по улице Фрунзе от улицы Вилоновской до улицы Шостаковича, по улице Шостаковича от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе. Кроме того, с 20:00 30 октября до 15:00 31 октября на этих улицах запретят остановку и стоянку транспорта.

Также с 10:00 до 15:00 31 октября и с 14:00 до 18:00 6 ноября будет скорректировано движение автобусов №№ 24, 92, 297. А с 6:00 до 15:00 7 ноября изменят свои маршруты автобусы №№ 61, 247, 261, 24, 92, 11, 297.

ИСТОЧНИК KP.RU