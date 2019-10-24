2019-10-24T12:55:14+03:00
Общество

Какие улицы перекроют в Самаре в дни подготовки и проведения парада Памяти 2019

Мероприятие пройдет на площади Куйбышева 7 ноября
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Из-за парада Памяти в Самаре перекроют дороги и пустят в объезд автобусыИз-за парада Памяти в Самаре перекроют дороги и пустят в объезд автобусыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самаре 7 ноября на площади имени В.В. Куйбышева пройдет парад Памяти. Из-за этого на нескольких улицах в центре города будет перекрыто движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

Так, с 6:00 до 15:00 7 ноября проезд будет закрыт по улице Вилоновской от улицы Галактионовской до улицы Максима Горького, по улице Куйбышева от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской, по улице Максима Горького от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской, по улице Чапаевской от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской, по улице Шостаковича от улицы Чапаевской до улицы Куйбышева, по улице Фрунзе от улицы Красноармейской до улицы Вилоновской, по улице Молодогвардейской от улицы Вилоновской до улицы Ульяновской, по Волжскому проспекту от улицы Вилоновской до улицы Маяковского. Также с 8:00 6 ноября до 15:00 7 ноября на этих участках улиц запретят остановку и стоянку транспорта.

Также будет ограничено движение в дни проведения репетиций парада. В частности, с 10:00 до 15:00 31 октября и с 14:00 до 18:00 6 ноября нельзя будет проехать по улице Чапаевской от улицы Вилоновской до улицы Красноармейской, по улице Вилоновской от улицы Галактионовской до улицы Фрунзе, по улице Фрунзе от улицы Вилоновской до улицы Шостаковича, по улице Шостаковича от улицы Чапаевской до улицы Фрунзе. Кроме того, с 20:00 30 октября до 15:00 31 октября на этих улицах запретят остановку и стоянку транспорта.

Также с 10:00 до 15:00 31 октября и с 14:00 до 18:00 6 ноября будет скорректировано движение автобусов №№ 24, 92, 297. А с 6:00 до 15:00 7 ноября изменят свои маршруты автобусы №№ 61, 247, 261, 24, 92, 11, 297.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Возле Самарского университета могут появится современный амфитеатр, тренажеры и памп-трек
В Самаре на Ленина хотят обустроить сквер и назвать его именем Валерьяна Панфилова
В самарской школе прошел семинар по формированию безопасной киберсреды
В Тольятти школьник поссорился с одноклассником и ограбил его
Жителей Самарской области зовут в лес собирать сосновые шишки
Самарец пойдет под суд за соблазнение полицейского взяткой в День всех влюбленных
В самарском аэропорту с начала года нашли почти тонну мяса, молочки и меда без документов
В Самаре началась рассылка уведомления для уплаты имущественных налогов за 2018 год
Эвакуировали 15 человек: в Тольятти горела квартира в доме на Горького
Решат проблемы с трубами: три города Самарской области могут начать платить за тепло по-новому
В Самаре фасады старинных домов зачистят от кондиционеров