Жителей Самарской области зовут в лес собирать сосновые шишки

СЕГОДНЯ 13:30 2019-10-24T13:30:38+03:00

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Жителей Самарской области вновь зовут поучаствовать в акции по сохранению леса. В пятницу, 25 октября, в регионе пройдет массовый сбор сосновых шишек.

- Мероприятие пройдет на территории «лесосеменной плантации» в Ново-Буянском лесничестве. В рамках акции будут собраны ценные для лесного хозяйства семена сосны обыкновенной с улучшенными наследственными свойствами, - сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.

Принять участие в акции смогут все желающие. Подробнее об этом можно узнать тут.

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ИСТОЧНИК KP.RU