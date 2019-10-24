Жителей Самарской области зовут в лес собирать сосновые шишки
Жителей Самарской области вновь зовут поучаствовать в акции по сохранению леса. В пятницу, 25 октября, в регионе пройдет массовый сбор сосновых шишек.
- Мероприятие пройдет на территории «лесосеменной плантации» в Ново-Буянском лесничестве. В рамках акции будут собраны ценные для лесного хозяйства семена сосны обыкновенной с улучшенными наследственными свойствами, - сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области.
Принять участие в акции смогут все желающие. Подробнее об этом можно узнать тут.
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ИСТОЧНИК KP.RU