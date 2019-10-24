2019-10-24T13:44:00+03:00
Происшествия

В Тольятти школьник поссорился с одноклассником и ограбил его

Молодой человек отобрал у своего знакомого сотовый телефон
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ссора одноклассников привела к возбуждению уголовного делаСсора одноклассников привела к возбуждению уголовного делаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Недавно в Тольятти произошло нападение на 15-летнего школьника. У него под угрозой насилия отобрали сотовый телефон. И сделал это одноклассник парня.

— Между молодыми людьми произошел конфликт. После чего на выходе из школы подозреваемый начал угрожать однокласснику, требуя телефон. Подросток, опасаясь за свое здоровье, отдал гаджет, после чего обидчик скрылся, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Юную «грозу» школы — 15-летнего восьмиклассника — нашли недалеко от его дома на улице Гидротехнической. Подросток признал свою вину и раскаялся в содеянном. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Что касается похищенного телефона, то его вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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