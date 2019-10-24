2019-10-24T13:55:56+03:00
Общество

В самарской школе прошел семинар по формированию безопасной киберсреды

Он состоялся в школе №7 в Крутых Ключах
Роман АБРАМСКИЙ
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На семинаре рассмотрели вопросы возрастной и социальной психологии.На семинаре рассмотрели вопросы возрастной и социальной психологии.
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В Самаре в школе №7, которая находится в Крутых Ключах, прошел семинар для педагогов и психологов по формированию безопасной киберсреды. Его провели благотворительный фонд «Кошелев» и руководство школы.

На семинаре рассмотрели вопросы возрастной и социальной психологии. По словам организаторов, участники получили знания и практические навыки, которые позволят им ориентироваться в современном цифровом мире, а также помогать родителям школьников.

Это первая встреча в рамках курса, посвященного цифровой компетенции, планируются и другие, в том числе с родителями школьников.

Это первая встреча в рамках курса, посвященного цифровой компетенции, планируются и другие, в том числе с родителями школьников.

- Школа №7 – одно из лучших в регионе образовательных учреждений, которое не только обладает лучшим оснащением и преподавательским составом, но и заинтересовано в повышении квалификации сотрудников по актуальным темам, - рассказали организаторы.

Это первая встреча в рамках курса, посвященного цифровой компетенции, планируются и другие, в том числе с родителями школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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