2019-10-24T14:08:17+03:00
Общество

В Самаре на Ленина хотят обустроить сквер и назвать его именем Валерьяна Панфилова

На этой территории предложили сделать детскую площадку с футбольным полем
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: дума СамарыФото: дума Самары
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В Самаре займутся благоустройством территории в Октябрьском районе. Речь идет о площадке во дворе дома № 3 на проспекте Ленина, где ранее находились незаконные гаражи. Там хотят сделать детскую площадку с футбольным полем. Об этом сообщает пресс-служба думы Самары.

- Во дворе планируется разместить полноценную площадку с футбольным полем, баскетбольными кольцами, тренажерами, чтобы спорт был доступен для детей с раннего возраста. Также предполагается установка освещения, — рассказал один из инициаторов проекта Денис Купцов.

По его словам, воплотить в жизнь проект можно в рамках участия в программе «Формирование комфортной городской среды» и с помощью привлечения средств меценатов. Отметим, что территория, которую хотят благоустроить, фактически является сквером, поэтому поступило предложение присвоить этому месту название. Так, его могут назвать в честь известного футболиста, ветерана «Крыльев Советов», тренера Валерьяна Панфилова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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