2019-10-24T14:56:59+03:00
Происшествия

В Самарской области директор магазина обвинила покупательницу в воровстве и попала под суд

Ложь женщины обернулась против нее
Анастасия ФИЛАТОВА
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Суд назначил директору магазина 1,5 года лишения свободы условноСуд назначил директору магазина 1,5 года лишения свободы условноФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области вынести приговор директору магазина в Кинель-Черкасском районе. Женщину признали виновной в ложном доносе на одну из посетительниц торговой точки.

- В январе 2019 года директор магазина сообщила в полицию, что покупательница пыталась похитить продукты питания на 2614 рублей 99 копеек. Однако проверка показала, что женщина ничего не похищала, - сообщили в прокуратуре Кинель-Черкасского района.

Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что директор торговой точки знала, что посетительница ничего не крала, и специально ложно обвинила ее. Недавно женщина предстала перед судом. Ее приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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