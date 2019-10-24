В Самарской области «постояльцев» колонии № 5 пристроили к производству муки

СЕГОДНЯ 15:20 2019-10-24T15:20:13+03:00

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В исправительной колонии № 5, которая находится на улице Утевской в Самаре, активно развивают мукомольное производство. Там обустроили цех с двумя мельницами. Первая работает с 2012 года и производит 0,6 тонн пшеничной муки 1 или 2 сорта в час.

- Вторая мельница была приобретена недавно на деньги из федерального бюджета в рамках программы «Развитие уголовно-исполнительной системы на 2018-2026 годы». Ее установка позволила создать 4 рабочих места. Теперь там в две смены смогут трудиться 8 осужденных, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Самарской области.

Планируется, что новая мельница будет производить 0,4 тонны пшеничной муки 1 и 2 сорта в час. Старую же мельницу будут использовать для изготовления ржаной муки. Выпускают муку для нужд ведомства. В дальнейшем продукцию планируют отгружать и в соседние регионы.

ИСТОЧНИК KP.RU