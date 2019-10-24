2019-10-24T15:33:30+03:00
Общество

Может писать дипломные и поведать суть бытия: самарец продает мумию черной крысы

Мужчина уверяет, что эта вещь сможет пригодиться в хозяйстве как обычному человеку, так и колдуну
Анастасия ФИЛАТОВА
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Приобрести мумию черной крысы предлагается всего за 1 тысячу рублей / Фото: www.avito.ruПриобрести мумию черной крысы предлагается всего за 1 тысячу рублей / Фото: www.avito.ru
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На этой неделе на сайте «Авито» появилось необычное объявление. Житель Самары выставил на продажу мумию черной крысы. Помимо того, что она очень «клевая», продавец утверждает, что она может стать помощницей во многих делах.

- Мумия крысы ценна в обрядах колдунов, ведьм и гадалок. Она может поведать суть бытия, может быть веселым собутыльником или верным другом-сподвижником. Кроме того, мумия может писать дипломные, если попросить, - говорится в объявлении самарца.

Приобрести, конечно, очень нужную в хозяйстве вещь предлагается всего за одну тысячу рублей. Продавец отмечает, что мумия осталась всего одна. К слову, его объявление просмотрели уже почти 3 тысячи человек, но пока никто не торопиться купить мертвую крысу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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