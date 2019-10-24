2019-10-24T15:50:35+03:00
Общество

В Самаре фасад детской библиотеки украсили цитатами писателей о любви к чтению

Уже скоро здание предстанет перед юными читателями в обновленном виде
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре завершается ремонт Центральной городской детской библиотеки, которая находится на улице Аэродромной, 16А. В обновленном виде она откроет свои двери уже в декабре этого года.

- В здании установили новые окна, сделали стяжку пола и начали подготовку к чистовой отделке. Стены библиотеки будут окрашены моющейся краской. Снаружи рабочие укрепляют козырек и навес, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Фасад здания украсили цитатами российских и зарубежных писателей. Они повествуют о любви к чтению и книгам. Скоро там появятся и светящиеся буквы. К слову, дизайн стены основывается на истории нацпарка «Самарская Лука». Добавим, что после ремонта в библиотеке появится новое оборудование — станция книговозврата, которая позволит упростить процесс учета и возврата книг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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