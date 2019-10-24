В Самаре в день матча «Крылья Советов» - «Зенит» перекроют дублер Московского шоссе

СЕГОДНЯ 16:02 2019-10-24T16:02:59+03:00

Проезд закроют на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней Фото: Яндекс.Карты

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В воскресенье, 27 октября, в Самаре временно перекроют движение транспорта по дублеру Московского шоссе. Ограничения введут из-за проведения на стадионе «Самара Арена» матча «Крылья Советов» - «Зенит».

- Движение транспорта по дублеру Московского шоссе будет запрещено с 13:00 до 19:00 на участке от Волжского шоссе до улицы Дальней, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Также на этом отрезке дублера с 6:00 до 24:00 запретят остановку транспорта. В ближайшее время там установят соответствующие дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU