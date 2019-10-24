"Это обдираловка какая-то!": жителям Промышленного района в Самаре незаконно повысили плату за тепло

СЕГОДНЯ 16:28 2019-10-24T16:59:21+03:00

Цифры в квитанциях за октябрь выросли как на дрожжах - на 20 - 25 %

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Жители Промышленного района пожаловались на резкое повышение квартплаты. В середине октября им пришли квитанции, где плата за отопление выросла на 20-25%.

- Мы раньше платили за тепло 1787 рублей, а в этой платежке вдруг цифра - 2395 рублей. Откуда такое повышение? Это просто безобразие! У соседей тоже самое! - возмущается старшая по дому на проспекте Кирова 286 Елена Паленова.

В соцсетях стали появляться аналогичные жалобы от жителей всего Промышленного района: со Стары-Загоры, Ново-Вокзальной и других адресов. Они заметили, что тарифы на тепло не выросли, а вот коэффициент за индивидуальное потребление вырос с 1,168, до 1,487.

Вопросы возникли к поставщику теплоэнергии, но там объяснили тарифы за тепло самарцам не повышали.

- АО ПТС выставляет повышающий коэффициент за отопление управляющим компаниям за отсутствие общедомовых приборов учета. На жителей транслировать повышающий коэффициент по отоплению УК не имеют законных оснований, - отметили в компании "Т Плюс". - Управляющие компании могут выставлять жителям повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета в квартирах при наличии технической возможности их установки.

Однако цифры выросли в квитанциях и у тех, кто платит по индивидуальным счетчикам. К ситуации подключилась Госжилинспекция и общественники.

- ПТС повысил коэффициент для управляющей компании "ПЖРТ Промышленного района". Они же решили распределить плату среди жильцов. Хотя это незаконно. ГЖИ уже выписала представление с требованием произвести перерасчет, - рассказал руководитель регионального центра «ЖКХ-контроль» Виктор Часовских.

По его словам, в этой ситуации жильцам не стоит торопиться с оплатой.

- По факту квитанции нужно оплатить до 10 ноября, но у нас есть еще 30 дней без пенни. Поэтому до 10 декабря можно подождать с оплатой. К этому времени вопрос должен быть решен, даже если управляющая компания будет обжаловать представление ГЖИ, - отметил Часовских.

ИСТОЧНИК KP.RU