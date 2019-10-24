Авария на водопроводе: в Самаре троллейбусы № 4 и 15 изменят схему движения

СЕГОДНЯ 16:43 2019-10-24T16:43:46+03:00

Электротранспорт пока не будет ходить по улице Чкалова

Изменить размер текста: A A

Троллейбусы № 4 и 15, которые курсируют от остановки «Завод «Металлург» до ж/д вокзала Самары, изменят схему своего движения. Их маршруты скорректируют из-за аварийных работ на водопроводе диаметром 200 мм по улице Чкалова.

- Вместо улицы Мичурина троллейбусы № 4 и 15 в сторону железнодорожного вокзала будут временно ходить по Московскому шоссе и улице Коммунистической, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

По этой схеме троллейбусы будут ходить с 22:30 24 октября и до окончания работ. «Самарские коммунальные системы» планируют справиться с ремонтом до 9:00 25 октября. Как отмечают в департаменте транспорта города, для остальных видов транспорта проезд по улице Чкалова будет открыт.

ИСТОЧНИК KP.RU