2019-10-24T16:43:46+03:00
Общество

Авария на водопроводе: в Самаре троллейбусы № 4 и 15 изменят схему движения

Электротранспорт пока не будет ходить по улице Чкалова
Анастасия ФИЛАТОВА
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Вместо улицы Мичурина троллейбусы будут ходить по Московскому шоссеВместо улицы Мичурина троллейбусы будут ходить по Московскому шоссеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Троллейбусы № 4 и 15, которые курсируют от остановки «Завод «Металлург» до ж/д вокзала Самары, изменят схему своего движения. Их маршруты скорректируют из-за аварийных работ на водопроводе диаметром 200 мм по улице Чкалова.

- Вместо улицы Мичурина троллейбусы № 4 и 15 в сторону железнодорожного вокзала будут временно ходить по Московскому шоссе и улице Коммунистической, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

По этой схеме троллейбусы будут ходить с 22:30 24 октября и до окончания работ. «Самарские коммунальные системы» планируют справиться с ремонтом до 9:00 25 октября. Как отмечают в департаменте транспорта города, для остальных видов транспорта проезд по улице Чкалова будет открыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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