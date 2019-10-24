«Крылья Советов» пробились в четвертьфинал Кубка мировых чемпионов по пляжному футболу
В 1/8 финала самарцы обыграли клуб «Нью Тим Брюссель»
«Крылья Советов» впервые играют на Кубке мировых чемпионов. Фото: beachsoccer.com
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Самарские «Крылья Советов» вышли в четвертьфинал Кубка мировых чемпионов, который в эти дни проходит в турецком городе Аланья. В 1/8 финале волжане обыграли бельгийский клуб «Нью Тим Брюссель» 3:1.
Счет в игре открыли бельгийцы, однако самарцы усилиями Андрея Андреева смогли отыграться. Футболист «КС» отправил мяч в ворота «Нью Тим Брюссель» с пенальти. Вперед «Крылья» вывел Артем Волошин, а удвоил преимущество Иван Тетерин.
В четвертьфинале «Крылья» сыграют с бразильским «Фламенго», который разгромил украинский «Выбор» 9:1.
ИСТОЧНИК KP.RU