Определились два кандидата на должность ректора СамГТУ

СЕГОДНЯ 18:24 2019-10-24T18:24:07+03:00

На должность претендуют нынешний ректор вуза Дмитрий Быков, а также проректор по инновационной деятельности Константин Савельев. Фото: "КП" Архив

Их одобрили в Министерстве науки и высшего образования России

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На должность ректора Самарского государственного технического университета одобрили две кандидатуры. Сделала это аттестационная комиссия Министерства науки и высшего образования РФ.

Отбор прошли нынешний ректор вуза Дмитрий Быков, а также проректор по инновационной деятельности Константин Савельев, говорится в протоколе заседания комиссии министерства. Теперь ректора выберут тайным голосованием на конференции СамГТУ. Дата и время мероприятия еще не определены.

Кроме того, один кандидат на должность ректора не прошел отбор Министерства науки и высшего образования. Это проректор по научной работе политеха Максим Ненашев.

ИСТОЧНИК KP.RU