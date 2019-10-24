Определились два кандидата на должность ректора СамГТУ
На должность ректора Самарского государственного технического университета одобрили две кандидатуры. Сделала это аттестационная комиссия Министерства науки и высшего образования РФ.
Отбор прошли нынешний ректор вуза Дмитрий Быков, а также проректор по инновационной деятельности Константин Савельев, говорится в протоколе заседания комиссии министерства. Теперь ректора выберут тайным голосованием на конференции СамГТУ. Дата и время мероприятия еще не определены.
Кроме того, один кандидат на должность ректора не прошел отбор Министерства науки и высшего образования. Это проректор по научной работе политеха Максим Ненашев.
ИСТОЧНИК KP.RU