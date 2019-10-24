2019-10-24T19:41:22+03:00
Общество

Синоптики рассказали о погоде в Самарской области на выходных

В субботу обещают преимущественно без осадков, в воскресенье местами пройдет небольшой дождь
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Днем в субботу и воскресенье температура воздуха будет в районе +10… +15.Днем в субботу и воскресенье температура воздуха будет в районе +10… +15.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области на предстоящих выходных. Будет по-прежнему достаточно тепло, однако могут пройти дожди.

Так днем в пятницу, 25 октября, температура воздуха днем будет +10… +15, преимущественно без осадков, утром местам туман. В субботу и воскресенье, 26 и 27 октября, ночью похолодает до +4… +9, днем столбики термометров будут держаться в районе +10… +15. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. В субботу преимущественно без осадков, в воскресенье местами небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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