Синоптики рассказали о погоде в Самарской области на выходных

СЕГОДНЯ 19:41 2019-10-24T19:41:22+03:00

Днем в субботу и воскресенье температура воздуха будет в районе +10… +15. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода ждет жителей Самарской области на предстоящих выходных. Будет по-прежнему достаточно тепло, однако могут пройти дожди.

Так днем в пятницу, 25 октября, температура воздуха днем будет +10… +15, преимущественно без осадков, утром местам туман. В субботу и воскресенье, 26 и 27 октября, ночью похолодает до +4… +9, днем столбики термометров будут держаться в районе +10… +15. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. В субботу преимущественно без осадков, в воскресенье местами небольшой дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU