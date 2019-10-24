2019-10-24T22:15:27+03:00
Спорт

«Лада» в матче ВХЛ уступила петербургскому «Динамо» в серии буллитов

Основное время матча закончилось со счетом 3:3
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Следующий матч регулярного чемпионата ВХЛ тольяттинцы проведут на выезде – 28 октября «Лада» встретится с хоккейным клубом «Ростов». Фото: ХК «Лада».Следующий матч регулярного чемпионата ВХЛ тольяттинцы проведут на выезде – 28 октября «Лада» встретится с хоккейным клубом «Ростов». Фото: ХК «Лада».
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Тольяттинская «Лада» в серии буллитов уступила «Динамо» из Санкт-Петербурга в матче регулярного чемпионата ВХЛ – Кубка Шелкового пути. Основное время матча, который проходил в Тольятти, завершилось со счетом 3:3.

- Матч начался удачно для хозяев: уже на 2-й минуте Семен Кизимов завершил свой проход точным броском в ближнюю девятку, открыв счет своим очкам в сезоне - 1:0. Хозяева не пали духом и до середины третьего периода сравняли счет: сначала Александр Тимирев расстрелял ворота гостей после передачи Константина Майорова, а затем в большинстве Артурс Озолиньш подправил шайбу после броска Ивана Крылова - 3:3, - рассказали в пресс-службе «Лады».

Следующий матч регулярного чемпионата ВХЛ тольяттинцы проведут на выезде – 28 октября «Лада» встретится с хоккейным клубом «Ростов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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