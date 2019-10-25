2019-10-25T07:23:43+03:00
Общество

За два месяца мобильные бригады СамГЭС вернули около 7 миллионов долгов

Работа с должниками и отключение электроэнергии как крайняя мера существенно повышают платежную дисциплину пользователей
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За долги можно лишиться электричестваЗа долги можно лишиться электричества
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В августе 2019 года в СамГЭС начал свою работу отдел контроля учета, основной задачей которого является введение ограничения подачи электроэнергии потребителям, нарушившим порядок оплаты потребленного коммунального ресурса.

Всего за два месяца работы мобильных бригад должники вернули гарантирующему поставщику около 7 миллионов рублей, - средства, которые в дальнейшем будут использованы для обеспечения надежного электроснабжения Самары и развития городской инфраструктуры энергетического хозяйства. Помимо погашения долга за электроэнергию, каждому из неплательщиков пришлось возместить расходы гарантирующего поставщика, связанные с ограничением и возобновлением электроснабжения в размере 2800 рублей.

Ограничение подачи электроэнергии — это крайняя мера воздействия на неплательщиков. Предварительно АО «СамГЭС» проводит мероприятия по уведомлению должников, в том числе посредством направления предупреждения по почте или включением текста уведомления в платежный документ (квитанцию), с помощью телефонного звонка, сообщения электронной почты, а также через официальную страницу в сети Интернет или с помощью рассылки смс-сообщений.

Широкий спектр возможностей уведомления неплательщиков за потребленный ресурс, а также неотвратимость принятия мер при неплатежах за электроэнергию, способствовали существенному повышению платежной дисциплины потребителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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