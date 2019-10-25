2019-10-25T08:00:37+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске ищут водителя, сбившего на «зебре» троих пешеходов

ДТП произошло на пересечении улицы Киевской и проспекта Победы вечером 24 октября
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ОГИБДД НовокуйбышевскаФото: ОГИБДД Новокуйбышевска
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В Новокуйбышевске полицейские объявили в розыск водителя, который вечером в четверг, 24 октября, сбил троих пешеходов и уехал в неизвестном направлении.

- ДТП произошло в 20:40 на пересечении улиц Киевской и проспекта Победы. Неустановленный водитель наехал на троих пешеходов, когда они пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора, - сообщили в отделе ГИБДД Новокуйбышевска.

Насколько серьезные травмы получили пострадавшие, пока неизвестно. Полицейские просят всех, кто стал свидетелем данного ДТП, сообщить об этом в ОГИБДД О МВД по Новокуйбышевску по телефону: 89370632540. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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