2019-10-25T08:18:27+03:00
Спорт

Третья победа подряд: ЦСК ВВС дома обыграл «СКА-Неву» со счетом 4:2

Самарская команда заработала очки и смогла подняться на 5 место в турнирной таблице
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК ЦСК ВВСФото: ХК ЦСК ВВС
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В четверг, 24 октября, в Самаре прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути между местным ЦСК ВВС и «СКА-Невой» из Санкт-Петербурга. Удача в этой встрече была на стороне «летчиков». Они смогли обыграть сильного противника со счетом 4:2.

В первом периоде ни одна из команд не смогла открыть счет. Зато во втором периоде противники обменялись двумя голами. Первым шайбу в ворота гостей на 28 минуте отправил Голубович. Через несколько секунд его успех повторил Скворцов. После этого самарцы пропустили два гола, позволив команде из Санкт-Петербурга сравнять счет. В третьем периоде «летчики» начали увеличивать отрыв. На 42 минуте матча ворота гостей поразил Степаненко, а на 57-ой — Колычев. До конца встречи игроки «СКА-Невы» ничем не ответили, в итоге победа досталась самарцам. Благодаря этому выигрышу ЦСК ВВС поднялся на пятую строчку турнирной таблицы.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч пройдет в субботу, 26 октября. «Летчики» дома сыграют с «Динамо» из Санкт-Петербурга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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