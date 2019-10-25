2019-10-25T08:41:05+03:00
Общество

Самарские студенты сделали чайный сервиз из яблок и отправили его в заповедник на Камчатку

Съедобный подарок решили сделать к 85-летию Кроноцкого заповедника
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самарский политехФото: Самарский политех
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Самарские студенты продолжают покорять мир своей новой разработкой — съедобной посудой. На днях они отправили посылку с чайным сервизом на Камчатку. Это будет подарок Кроноцкому заповеднику к его 85-летию, которое будет отмечаться 1 ноября.

- Съедобный чайный сервиз — разработка студентов факультета пищевых производств. Изначально она предназначалась для космонавтов, но, оказалось, что эта посуда будет востребована и на Земле, к примеру, в заповедных местах, где не место мусору, - рассказали в пресс-службе Самарского политеха.

Молодые ученые сделали тарелки и стаканы из самых обычных яблок. Эта посуда полностью биоразлагаемая — данный процесс занимает около двух недель. По словам студентов, яблочную посуду можно использовать не только для холодных, но и для горячих жидкостей. Съедобный стакан способен держать кипяток в течение часа. Как отметили в Кроноцком заповеднике, возможно, в дальнейшем эту посуда будет использоваться на всех их кордонах, а также в Южно-Камчатском федеральном заказнике.

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Пока что стакан из яблока обойдется в 30-40 рублей, но изобретатели ищут способы удешевить процесс изготовления таких вещей (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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