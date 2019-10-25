2019-10-25T09:19:48+03:00
Происшествия

Двух женщин и ребенка в Новокуйбышевске мог сбить водитель на «Рено Логан»

После ДТП один из пешеходов попал в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ОГИБДД по НовокуйбышевскуФото: ОГИБДД по Новокуйбышевску
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Стали известны подробности ДТП, которое произошло вечером в четверг, 24 октября, в районе дома № 30 на улице Киевской в Новокуйбышевске. Напомним, там, неизвестный водитель сбил на пешеходном переходе троих пешеходов. Его объявили в розыск.

- Установлено, что водитель, предположительно, на автомобиле «Рено Логан» светлого цвета двигался по улице Киевской в сторону проспекта Победы. Он наехал на 66-летнюю и 30-летнюю женщин, а также на 7-летнего мальчика, который был одет в одежду со световозвращающими элементами, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Всех троих пешеходов на машине скорой помощи доставили в больницу. Молодую женщину и ребенка после осмотра отпустили домой, а пенсионерку госпитализировали. Всех свидетелей данного ДТП полицейские просят обращаться в ОГИБДД О МВД по Новокуйбышевску по телефону: 89370632540, или по адресу: Новокуйбышевск, улица Суворова, 16, кабинет № 7. Конфиденциальность гарантируется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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