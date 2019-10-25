В Самаре на Промышленности при пожаре в квартире пострадали два человека

СЕГОДНЯ 09:36 2019-10-25T09:36:21+03:00

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Вечером в четверг, 24 октября, в Советском районе Самары произошел серьезный пожар. В доме № 281 на улице Промышленности загорелась одна из квартир.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 23:12. По приезду было установлено, что в квартире горели домашние вещи на площади 20 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Локализовать возгорание пожарным удалось в 23:37, а полностью потушить — в 23:39. На месте работали 24 пожарных и 7 единиц техники. В результате случившегося пострадали два человека. Причина пожара сейчас устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU